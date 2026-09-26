Američki san na hrvatski pogon

U New Yorku je održan gospodarski forum u organizaciji HGK i HTZ-a koji je okupio oko 70 američkih i 35 hrvatskih poduzeća, uz sudjelovanje premijera Andreja Plenkovića. Istaknuto je kako izvoz usluga iz Hrvatske u SAD doseže gotovo milijardu eura godišnje, predvođen turizmom, IT sektorom i savjetovanjem. Iako je ukidanje viza olakšalo suradnju, poduzetnici i dalje čekaju primjenu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Na skupu su svoja uspješna iskustva s američkog tržišta predstavile i domaće tvrtke poput Muzeja iluzija i Podravke. Poslovni