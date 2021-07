Nogometaši s teniskim reketom

Plaće u nogometu otišle su u neslućene visine, potvrđuje to usporedba sa plaćama 60ih godina. Primjerice, cijela momčad Manchester Uniteda tada je zarađivala 204.000 funti, što je točno 1000 puta manje nego što ukupno zarađuju sadašnji crveni vragovi. “U Dinamu 60-ih godina ugovor nam je bio 3000 dinara. U usporedbi s današnjim primanjima nogometaša to je bio sitniš. Od kluba smo dobivali i blokove, kupone za hranu. Imali smo i podstanarske sobe”, prisjeća se Slaven Zambata. Nagrada za osvojeni kup bila je milijun dinara, taman za fiću, kaže on. Večernji