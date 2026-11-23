Peleu, Maradoni i Zidaneu klanjao se cijeli svijet, ali Eduardo Galeano jednako je pažljivo pisao o nogometašima za koje gotovo nitko nije čuo. U njihovim je sudbinama pronalazio sve ono što je nogomet za njega oduvijek bio – život sa svim svojim ljepotama, nepravdama i proturječjima. Njegova knjiga ‘Nogomet na suncu i u sjeni’, najbolja knjiga o nogometu koja zapravo uopće nije o nogometu, napokon je dobila prošireno hrvatsko izdanje. Naravno da je Galeano pisao o Peleu, Maradoni, Garrinchi, Di Stefanu, Cruyffu, Robertu Baggiju, debelom Ronaldu, jedinom pravom Ronaldu i ostalim velikanima. Pisao je o svjetskim prvenstvima, legendarnim utakmicama, čudesnim golovima i trenucima koji su zauvijek promijenili nogometnu povijest. No ono što kod njega najviše fascinira nisu bile priče o najvećima, nego način na koji je pisao o onima koji to nikada nisu postali. Saša Čobanov za tportal