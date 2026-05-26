Kozmički gemišt iznad Hrašćine

Ovaj željezni meteorit, koji je 26. svibnja 1751. pao kod Hrašćine u Hrvatskom zagorju, ključan je za svjetsku znanost jer je o njegovu padu prvi put sastavljen službeni dokument s iskazima svjedoka, čime je dokazano da kamenje doista pada s neba. Na njemu su otkrivene i poznate Widmanstättenove figure. Povodom obljetnice, u muzeju će se održati besplatno popularnoznanstveno predavanje kustosa Zvonimira Drvara o udarima asteroida i izumiranju dinosaura u 18 sati. Index