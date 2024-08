Glavu gore dečki, ponosni smo

Ove dvije reprezentacije već su se jednom susrele u finalu Olimpijskih igara. Srbi su 2016. bili bolji, a to srebro ujedno je i zadnja medalja hrvatskog vaterpola, dok je Srbija branitelj zlata iz Tokija. Hrvatska u zadnje vrijeme bolje stoji u ogledima sa Srbijom, s obzirom na to da je pobijedila u četiri od zadnjih pet, uključujući i ovogodišnje četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Srbija je bolje krenula i u prvoj četvrtini došla do tri gola razlike, koji su ostali nedostižni u ostalim četvrtinama, koje su završile izjednačene, osim zadnje, gdje su naši uspjeli smanjiti na dva gola razlike. Krajnji rezučtat 13:11. Index