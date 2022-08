Svestrani i kreativni vođa Cubisma Hrvoje Rupčić

Slikovnica „Djeca središnje Azije“ nastala je kao dio serijala putopisnih slikovnica pod nazivom „Slikovnica – prozor u svijet“ nakladnika Kreativna mreža. Te slikovnice su namijenjene i djeci i odraslima, a njihovi autori su uglavnom poznati hrvatski putopisci među kojima su Jasen Boko, Hrvoje Ivančić i drugi. Slikovnica je vezana uz moje posljednje putovanje motorom 2019. godine u središnju Aziju kada smo došli sve do granice s Kinom. Na žalost, šira javnost na Zapadu o tim krajevima zna veoma malo, a i to što misli da zna obavijeno je velom neutemeljenih predrasuda. Krajevi su to, kao prvo, nestvarne prirodne ljepote, duboke kulture i gostoljubivih ljudi. Zemljama središnje Azije smatraju se Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan i Turkmenistan. U tim krajevima žive ljudi koji su gotovo po svemu mnogo bliži nama negoli što itko može pomisliti. Obišli smo sve osim Turkmenistana i slikovnica govori o djeci koju smo susreli putem. Nacional