Košta 20 dolara

Nakon što je završio fakultet 2007. Kenton Lee otputovao je u Nairobi u Keniji i tamo živio i radio u jednom malom sirotištu. Jednog dana primijetio je djevojčicu koja je hodala u premalenim cipelama. Bio je šokiran kad je vidio da su toliko male da je morala razrezati prednji dio kako bi joj prsti virili. U tom trenutku se zapitao: "Što kada bi postojala cipela koja se može prilagoditi i proširiti svoju veličinu? Što kada bi postojala cipela koja može rasti?" Tako se rodila ideja za cipelu "The Shoe That Grows" i neprofitnu organizaciju Because International. Nakon šest godina razvoja ideja je postala stvarnost i sada čini veliku razliku pomažući tisućama siromašne djece diljem svijeta. Cipela može "narasti" za pet brojeva i trajati do pet godina. Izrađena od komprimirane gume, antibakterijske sintetike i visokokvalitetnog čička i nema mehaničkih dijelova ni zupčanika koji se mogu pokvariti.