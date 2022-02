Autor o frontmenu

Kad smo 2006. raspustili Valjak, pokazalo se privremeno, darovao sam mu klavir ne bih li ga time nagovorio da ponovno počne svirati jer je klavijature bolje svirao kao klinac nego početkom ovog stoljeća. No, Aki nije bio taj tip jer je bio potpuno realiziran samo na bini. Priznanje koje je on primao od publike na koncertima, to je moćna stvar, nevjerojatno jaka energija, i odjednom je zbog korone ostao bez toga… ja doista ne znam tko bi ga mogao zamijeniti. On je bio paun u najboljem smislu te riječi i to je ono što ti Bog da, a njemu je Bog dao tu magiju da bude fantastičan frontmen… Prao nas je i Glavan, ali konstruktivno, raspravljali smo on i ja o tome, ali bio je krasan čovjek i jako mi je velika satisfakcija bila kad mi je jednom zgodom rekao: ‘Ti si mene pobijedio’. Pitao sam ga: ‘U čemu sam te to pobijedio’, a on mi je rekao: ‘Oko toga što ste postali veliki bend, a u što sam sumnjao’… priča Husein Hasanefendić u intervjuu koji je dao Aleksandru Dragašu i u kojem je neizbježno glavna tema Aki.