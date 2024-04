Spas za sve toplije dane

Do sada je Hyundai svoje folije primijenio na 70 vozila kupaca u Lahoreu u Pakistanu gdje dnevne temperature idu do 50 stupnjeva. Testovi su otkrili da je Nano Cooling film smanjio temperaturu u blizini glave vozača do 11 stupnjeva u usporedbi s konvencionalnim folijama za toniranje. Folije su još učinkovitije u smanjenju temperature unutarnjih površina jer su snizile temperaturu zračnog jastuka za 15,38 stupnjeva u usporedbi s vozilom s konvencionalnim zatamnjenjem i za čak 22 stupnja u usporedbi s vozilima bez zatamnjenja. (RevijaHAK)