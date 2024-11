Vjesnici potresa i tsunamija

“Ribice su počele grickati lagano petu, pa malo osjećate okolo te lagane ugrize koji nisu previše smetali sve dok nije počelo biti agresivnije i na koncu su mi uspjeli otkinuti komad kože s noge”, priča kupač Ivica za Dnevnik.hr, koji je igrajući se s djecom u plićaku, osjetio ugrize. Sada u toplije doba godine ubrzava im se metabolizam i traže neke dodatne izvore prehrane, a jedan od izvora je skidanje parazita s većih riba ili sisavaca tako da su im ljudi zapravo prikladni. Ugledaju madeže, bradavice i rane i najčešće kad ugledaju neku ranu onda im je to najslađe čoknuti – kažu stručnjaci. No, razloga za brigu nema. Onima koji imaju otvorene rane, općenito nije uputno da ulaze u more, makar zbog sebe. N1