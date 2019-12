Novi roman W

Telegram je objavio intrevju s nagrađivanim piscem Igorom Štiksom, u kojem on govori o svom životu u nekoliko država i na nekoliko jezika te o ratnim stradanjima i psihologiji mase. “Radilo se o tomu da su se ljudi prilagodili onomu što je postalo dominantno, u ovom slučaju to je bio nacionalistički narativ neprijateljstva i mržnje. Bilo im je dozvoljeno nekažnjeno ubijati i pljačkati, a za to su čak bili i honorirani. Takva situacija doista budi u ljudima ono najgore”, kaže Štiks.