"Fiskeov stroj za čitanje" za jedno oko

Prije ravno stotinu godina, naime, na stranicama časopisa Scientific American (članak je dostupan ovdje) pojavio se prvi spomen takozvanog Fiskeovog stroja za čitanje. Nije to, jasno, bilo isto što i današnje digitalne naprave za čitanje, no temeljni koncept je isti: kako smanjiti dimenzije pisanih materijala tako da ih se može svuda nositi sa sobom i čitati. Izum je djelo mornaričkog časnika i izumitelja Bradleyja Allena Fiskea, koji je od 1920. do 1935. američkom uredu za patente podnio najmanje 11 verzija svog ‘stroja’. Fiske je svoj izum predstavljao kao istinsku revoluciju izdavačke industrije. Smatrao je da bi se time knjige i druge publikacije mogle proizvoditi znatno jeftinije jer bi se trošilo manje materijala, a i transport bi bio jednostavniji. Imao je i altruističkih motiva, smatrao je da će s vremenom pisana riječ postati znatno dostupnija širokim slojevima neovisno o njihovim prihodima. Tportal