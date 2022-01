Prolazi sve, zar ne?

Iza nepodnošljive lakoće postojanja Akija Rahimovskog na sceni je stajao rudarski rad. Njegova biografija prije dana Parnog valjka je ovjekovječena u pjesmi “700 milja od kuće”. Iako je dio poštovatelja rock muzike Parnom valjku nalazio razne mane, oko nekih je stvari vladao konsenzus. Prvenstveno se to misli na koncerte, na kojima je Aki Rahimovski izgledao kao da je iza scene jedva čekao da zgrabi mikrofon i svima pokaže sve što zna, i tako godinama, za Akija nije postojao život na staroj slavi, do prvog Valjkovog umirovljenja 2005. Na koncertima je izgledao kao da će na onaj svijet otići prvo scena sa svim daskama, zakovicama i čavlima, pa tek onda on. Brojne snimke na raznim medijskim platformama svjedoče da će budućim rock pjevačima biti relativno lako kad budu tražili kako da zvuče i vrlo teško da dostignu vokal i izvedbu na sceni Akija Rahimovskog. Ravno do dna