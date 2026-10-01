Odlazak profesorice

Na Filozofski fakultet i u javni prostor ušla je kao iznimna komparatistica i autorica niza utjecajnih znanstvenih radova i knjiga koje su bitno obilježile domaću humanistiku, a riskirala je i onda kad je u ministarskom mandatu pod svoje uzela grupu mladih medijskih istraživača koji su nakon sezone ili dvije rada na kraju proizveli jedinstveni dokument medijske reformeIza Andree Zlatar ne ostaju tek police knjiga, pokrenuti listovi i nedovršeni nacrti pravednije kulturne politike, već prije svega sjećanja na rijetku intelektualnu širinu i pozitivnu drskost. Znala je da se kultura ne brani kalkuliranjem, nego povjerenjem u ljude, otvorenošću prema novom i spremnošću da se u svakom času stane uz one koji tek dolaze… Rade Dragojević za Novosti