In memoriam Andrea Zlatar Violić: Kultura rizika i princip nade - Monitor.hr
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Odlazak profesorice

In memoriam Andrea Zlatar Violić: Kultura rizika i princip nade

Na Filozofski fakultet i u javni prostor ušla je kao iznimna komparatistica i autorica niza utjecajnih znanstvenih radova i knjiga koje su bitno obilježile domaću humanistiku, a riskirala je i onda kad je u ministarskom mandatu pod svoje uzela grupu mladih medijskih istraživača koji su nakon sezone ili dvije rada na kraju proizveli jedinstveni dokument medijske reformeIza Andree Zlatar ne ostaju tek police knjiga, pokrenuti listovi i nedovršeni nacrti pravednije kulturne politike, već prije svega sjećanja na rijetku intelektualnu širinu i pozitivnu drskost. Znala je da se kultura ne brani kalkuliranjem, nego povjerenjem u ljude, otvorenošću prema novom i spremnošću da se u svakom času stane uz one koji tek dolaze… Rade Dragojević za Novosti


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27.08.2015. (19:56)

Malo se zanijela

Bivša ministrica Zlatar Violić zloupotrijebila diskrecijske ovlasti

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zaključilo je kako je bivša ministrica kulture Andrea Zlatar Violić bila u sukobu interesa u dva slučaja i radi toga je kažnjena s ukupno 16 tisuća kuna. Na sjednici je Povjerenstvo, među ostalim, odlučivalo i o dva predmeta sukoba interesa vezana za bivšu HNS-ovu ministricu kulture i zaključilo da je u oba slučaja bila u sukobu interesa, odnosno da je zloupotrijebila svoje diskrecijske ovlasti prilikom imenovanja ravnatelja Državnog arhiva u Osijeku i kada je dodijelila 70.000 kuna neprofitnoj elektroničkoj publikaciji “Autograf”. Za prvi slučaj Zlatar Violić kažnjena je s deset tisuća kuna, a za drugi sa šest tisuća kuna. Slobodna, HRT

08.07.2015. (16:59)

Bivša ministrica Zlatar Violić pala s balkona obiteljske kuće

02.04.2015. (17:21)

Dežurni krivci

Za Zlatar Violić dva postupka za sukob interesa, za Mornara jedan

Među 19 predmeta koje je na sjednici razmatralo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa osam se odnosilo na sadašnje ili bivše ministre, a prednjačila je bivša ministrica kulture Andrea Zlatar Violić, koja je prijavljena u tri slučaja od kojih je za dva – davanje novčane potpore medijskom portalu “Autograf” Drage Pilsela i imenovanje ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva u Osijeku – Povjerenstvo odlučilo pokrenuti postupak, dok je za slučaj HAVC-a utvrdilo da sukoba interesa nije bilo. Povjerenstvo je odlučilo pokrenuti postupak i za ministra znanosti, obrazovanja i sporta Vedrana Mornara zbog službenog puta u Koreju jer nije razvidno tko ga je pozvao i tko je platio troškove. Slobodna, T-Portal

29.03.2015. (23:40)

Skok u veće cipele

Zamjenik Šipuš: ‘Mogu nastaviti rad ministrice Zlatar Violić"

Prvi suradnik sada bivše ministrice kulture Andree Zlatar Violić, Berislav Šipuš, trenutno je zamjenik s ministarskim ovlastima, a lako je moguće da ga Vlada imenuje novim ministrom kulture. „Mogu nastaviti naš zajednički rad i sa suradnicima ostvariti niz važnih međunarodnih suradnji i projekata, investicija, projekata zaštite kulturne baštine te otvoriti nove sfere financiranja“, najavio je svoj plan rada u slučaju da službeno naslijedi Zlatar Violić. Jutarnji

29.03.2015. (21:58)

Nitko suzi ne proli

Reakcije ‘kulturnjaka’ na odlazak Andree Zlatar Violić

Smjena ministrice kulture Andree Zlatar Violić uzburkala je kulturnu scenu. Ravnatelj Gavelle Boris Svrtan tvrdi da je ministričin mandat obilježilo srozavanje postotka izdvajanja za kulturu. Direktor ZagrebDoxa i profesor na ADU Nenad Puhovski kaže da shvaća zašto je ministrica morala otići iz Vlade, ali i da je “u našem hiperpolitiziranom i medijski zagađenom javnom prostoru tim povodom došlo do čitavog niza reakcija koje smatra pretjeranim”. Redatelja Marija Kovača financijske malverzacije nisu razočarale više od općenitog nerada Ministarstva kulture. T-Portal

29.03.2015. (08:41)

Pad kulturne nade

Zlatar Violić: Od anarhistice do stranačke poslušnice

Kada je došla, dizali su je u nebesa, dočekavši je kao osloboditelja, očekujući da će kultura konačno imati kvalitetnog ministra. Takvu unisonu podršku nije imao nijedan političar. No, idila je kratko trajala i oduševljenje se pretvorilo u razočaranost potezima nove ministrice kulture. Kritike su stizale ne samo s desnice, nego i iz ‘njezinih’ kulturnih krugova. Lista grijeha samo je rasla, piše Forum.tm o bivšoj ministrici kulture Zlatar Violić.

27.03.2015. (17:06)

Rock nije kultura?

‘Prva potpredsjednica Vlade osporava neosporivo’

Udruga koncertnih promotora Promo povezana s klubom Močvara ušla je u sukob s Vesnom Pusić, nakon što je prva potpredsjednica Vlade izjavila kako nije istinita njihova tvrdnja da je nasljednik svrgnute ministrice kulture Andreje Zlatar Violić Berislav Šipuš pogodovao manifestacijama Muzički biennale Zagreb, Osorske glazbene večeri i organizaciji Hrvatska glazbena mladež. Vijeće za glazbu, koje je Šipuš sam osnovao, štiti uske lobističke interese, a rock glazbu su izgnali iz sfere kulture, tvrde u udruzi Promo. mochvara.hr

27.03.2015. (15:53)

Loša memorija

Milanović o ostavci ministrice: To su visoki standardi

“Ako je to propust, a je propust, ministrica je to rekla i ona je odstupila. Sad vidite koliko su to visoki standardi ponašanja i odgovornosti bez obzira na grešku. Nije se bježalo od odgovornosti i pokušavam se sjetiti koji je to veći skandal bio od trenutka od kad sam ja predsjednik vlade”, komentirao je premijer Milanović ostavku Andree Zlatar Violić. Kaže da je propusta bilo, ali da to treba razlikovati od kriminala te da je ova vlast po tomu bolja od prethodne. HRT

26.03.2015. (21:51)

"Problem s kredibilitetom"

Škaričić: Osuđeni naprijed, Zlatar Violić stoj!

“Druga je stvar – i za nju stvarno vrijedi isplakati sve suze – to dno od političke muteži ove Vlade koja smjenjuje ministricu kulture jer je zabludjela s putnim troškovima. Svakome tko ovih dana gleda te SDP-ove i HNS-ove talking headse kako se po medijima seriozno uzdižu iznad nedopustivosti grijeha koje je Andrea Zlatar Violić počinila, Ministarstvo bi zdravlja, na primjer, trebalo besplatno dijeliti vrećice za povraćanje, jer je ono jedan od poznatijih krivaca zašto je to političko čerečenje Andreje Zlatar Violić potpuno neprobavljivo”, piše Nataša Škaričić. Lupiga