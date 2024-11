Počivao u miru

Dana 3. studenog napustio nas je Quincy Jones u 92. godini. Bio je američki glazbeni producent, tekstopisac, skladatelj, aranžer, i producent, ali i čovjek izuzetnog značaja. U plodnoj karijeri koja je trajala više od 70 godina, Jones se etablirao kao aranžer, skladatelj, tekstopisac i izvođač. Ostavio je neizbrisiv trag na jazzu, popu, hip-hopu i desecima filmskih i televizijskih zvučnih zapisa, blisko surađujući s nekima od najslavnijih imena američke pjesmarice, od Counta Basieja i Dinah Washington do Franka Sinatre, Arethe Franklin i Paula Simona. Producirao je i ‘Thriller’ Michaela Jacksona. Jones je okupio i brojne zvijezde poput -Boba Dylana, Tine Turner, Brucea Springsteena i Stevieja Wondera za “We Are the World”. Večernji O njegovom značaju više su nabrojali i opisali na Ravno do dna