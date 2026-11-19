Nemoguća misija bez kaskadera
Iñárrituov “Digger”: Subverzivna slika naše civilizacije koja katastrofu pretvara u jedinstven spektakl
Radnja ove crnohumorne satire usmjerena je na protagonista, ekscentričnog naftnog tajkuna Diggera Rockwella (Tom Cruise), najmoćnijeg čovjeka na svijetu čija potraga, paradoksalno, još uvijek nije završila, no prijeti joj stanka zbog katastrofe koju je moćnik zbog svojih postupaka izazvao. Suočen s posljedicama svojih nemarnih radnji – svijetom u doslovnom klimatskom kaosu – ne bi li dokazao da je spasitelj čovječanstva, Digger kreće u paničnu utrku s vremenom. Ova naizgled apsurdna premisa i u filmu zaista opstoji kao apsurdna, no teren je za tematsko/problemsku nadogradnju koju čine pitanja moći, odgovornosti, kao i potrebe općenito pojedinca, ovdje moćnika, da kontrolira svoju sliku u javnosti, kao i cjelokupnu stvarnost. Zvuči li poznato? Novi list