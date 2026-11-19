Ako je cilj bio ovim filmom gledatelja nagnati na razmišljanje, Iñárritu ne samo da je u tome uspio, nego je to ‘naginjanje’ izveo kao prekomjernu uporabu sile. Nije ni ‘Dr. Strangelove‘ Stanleyja Kubricka, s kojim se ‘Digger‘ naveliko uspoređuje, lak i jednostavan film (kao, uostalom, nijedan Kubrickov). Ali je zabavan, pametan, smiješan, gorak, pametan i – ono što je najvažnije – točno zna što hoće, pa makar i počesto gledateljima prepuštao da sami zaključe što nešto znači i znači li uopće. ‘Digger’ to nije. Velikim je dijelom samodopadan, bučan i nepodnošljiv, premda na momente izgleda kao fascinantno čudna i drska satira. Još je i usput vrlo očigledno rezultat beskonačne petlje u koju je Iñárritu upao dok je osmišljavao sve ono što je njime htio reći, a na kraju nije. Zrinka Pavlić za tportal