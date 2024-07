Izraz "može i gore" nije baš previše utješan...

Trebate nešto platiti, ali platni sustavi su pali, a kako sve manje ljudi nosi gotovinu u džepu, ne mogu ništa kupiti u trgovinama. Želite krenuti sa svakodnevnim poslom, no ne možete pokrenuti računalo i sve što na njemu vidite je plavi ekran smrti. A sve to samo zbog jedne pogrešne nadogradnje sigurnosnog programa. Možemo misliti što bi bilo da se dogodilo nešto još gore, no sve to, naglašavaju u komentaru na BBC-u, pokazuje koliko smo danas postali ovisni o tehnološkoj infrastrukturi, ali i koliko smo bespomoćni kada stvari krenu u krivom smjeru, van naše kontrole. Problem ne bi riješila ni dizerfikacija, odnosno korištenje usluga više kompanija i računalnih sustava. Zato bi ljudi trebali biti svjesni kako uvijek postoji mogućnost pogreške, kako na malim, tako i na velikim sustavima o kojima ovise naši poslovi i životi. Zimo