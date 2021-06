Lagani ljetni povjetarac

Noisey: Započnimo sa Can’t Stand Me Now the Libertinesa

Reece: Znam ovu pjesmu. Tata je pušta kod kuće.

Noisey: Jel tvoj tata cool?

Reece: On voli tako misliti

Noisey: Znači danas su The Libertines glazba za tate?

Reece: Vi recite meni. Vi ste novinar

Ovaj dijalog predstavlja jako dobru ilustraciju indiferentnog stava današnjih tinejdžera prema velikim indie hitovima iz dvijetisućitih, o čemu je Noisey razgovarao s nekoliko mladih Britanaca između 13 i 18 godina.