Jazz u svemiru

U godini kada se dogodilo povijesno kontrolirano slijetanje indijske sonde na Mjesec, u jednom sasvim drugom spektru, onom glazbenom, ostvarila se suradnja indijskog The Bodhisattwa Tria i hrvatskog Mimika Orchestra na albumu ‘Frontier’ koji tematizira jednu sasvim drugu vrstu svemirske avanture. Album konceptualizira jedinstvenu priču o tri astronauta koji su pobjegli s planeta Zemlje nakon nuklearne apokalipse kako bi pronašli novo utočište u svemiru, a kako umjetnici koji su sudjelovali u projektu kažu: „Cijeli koncept može se promatrati i kao interakcija između astronauta (The Bodhisattwa Trio) i sila svemira (Mimika Orchestra)“. Zahvaljujući maštovitosti Bodhisattwa Ghosha, lidera indijskog trija koji nosi njegovo ime, album „Frontier“ je i u prezentaciji prema publici dobio nesvakidašnje ruho. Naime, objavljena je i grafička novela „Frontier“, odnosno strip. Ravno do dna