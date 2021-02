U ovoj pandemiji pojavile su se nove mutacije virusa koje se puno brže šire nego što je bio izvorni virus. Zbog toga, ako ne zadržimo ove mjere koje imamo do sada, onda će doći do trećeg vala – rekao je prof. dr. Andrej Trampuž, glavni infektolog najveće bolnice u Europi, za N1. Doći će sigurno nove mutacije, to je samo pitanje vremena i bolje da se sada pripremimo za to.