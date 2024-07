Veliku većinu preminulih pokapa se ili kremira, no u SAD-u i Kanadi uveli su i treću mogućnost – otapanje tijela u alkalnoj tekućini. Tehnički, proces se zove “alkalna hidroliza”, no pogrebna poduzeća reklamiraju ovo kao “zelenu kremaciju” jer je riječ o, po njima, ekološkoj alternativi spaljivanju jer se kalij-hidroksidom razgradi tijelo do kostura, koji se potom spali. BBC ima veliki članak o ovome.