Dobra očekivanja

Novi broj Frakturinog F magazina u cijelosti je posvećen jednoj knjizi i njezinu neobičnom životnom putu. Riječ je o romanu Stoner američkoga pisca Johna Williamsa (1922.–1994.). Prvi put objavljen je 1965. te prošao gotovo nezapaženo. Pola stoljeća poslije ta je knjiga postala svjetski književni fenomen koji su stvorili čitatelji.

Za to je u dobroj mjeri zaslužan Edwin Frank, urednik u The New York Review of Books. Usprkos riziku nije gubio vjeru u ono što bi uvijek trebalo biti glavno pogonsko gorivo književne industrije – čitateljsku riječ. Stoner je tako uspio bez velikih ulaganja u oglašavanje, bez plakata, filmova, trailera i nagrada. Riječ je dakle o onome što bismo, bez pretjerivanja, trebali zvati fenomenom. Roman je naposljetku uspio jer nam priča o životu koji će, usprkos vremenu ili upravo zahvaljujući njemu, naći put do svojih čitatelja. Njegov autor, nažalost, ne može svjedočiti raspletu događajâ, koji ga možda i ne bi iznenadio, ali bi ga zasigurno obradovao. On je, uostalom, od početka vjerovao da je napisao dobru knjigu o dobrom čovjeku za dobre čitatelje. Čini se da je u nekim slučajevima to još uvijek dovoljno za uspjeh i da nas, unatoč tužnoj priči među Stonerovim koricama, njegov povratak treba veseliti.