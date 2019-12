Mogućnost da zaista svi na planeti Zemlji imaju pristup Internetu značit će doslovce slobodu milijunima ljudi, kao u slučaju Arapskog proljeća gdje su diktatori srušeni pomoću platformi izgrađenih na netu. Ideja Elona Muska da postavi četiri tisuće malih satelita u Zemljinu orbitu omogućila bi upravo dostupnost Interneta svima na svijetu, no to ne bi značilo samo davanje glasa onima koje danas nitko ne čuje i širenje raznih filozofija. Apsolutni pristup Internetu značio bi i kakofoniju glasova koji će se boriti za pažnju tako što će biti glasniji i šokantniji od ostalih, zatim platformu za demagogiju i podjelu, kao i mogućnost za brzo širenje lažnih vijesti, ali i širenje ideja zla, kao što smo doživjeli na primjeru Islamske države, piše New Scientist.