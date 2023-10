Ako mi ičiji pogled u ovaj sve luđi svijet fali, onda je to njezin

Dubravka Ugrešić bila je bez sumnje najuglednija, najpoznatija i najprevođenija hrvatska književnica u svijetu. No, politički i kulturni krugovi u nas to ne priznaju niti uvažavaju, stoga i postoji enorman raskorak između onoga kako se Ugrešić i nakon svoje smrti doživljava u Hrvatskoj, a kako u inozemstvu. Najugledniji europski i američki profesori književnosti i književni kritičari ne prestaju analizirati njen život i vrhunsko stvaralaštvo. Primjerice, Nilanjana Roy, novinarka, književna kritičarka i urednica u Financial Timesu, jednim od najuglednijih svjetskih novina, zapisala kako je, kad je čula da je umrla Dubravka Ugrešić, “osjetila oštar ubod osobnog gubitka, iako sam je susrela samo kroz njezin genijalan rad” Tekstove o odlasku Dubravke Ugrešić objavili su i New York Times, Neue Züricher Zeitung, Die Welt, Tagesspiegel, Deutsche Welle, zatim News in France, Art Daily, Brazil Post, Trend News, Luni News iz Malezije, a u Indiji je održan Simpozij o književnom aktivizmu posvećen književnici. Telegram