Sve se može kad se mora

Radi se o zgradi u Ulici Antuna Stipančića na Jarunu. Dizalo su mogli ugraditi uz suglasnost barem 51 posto suvlasnika, s obzirom na to da je jedan od susjeda osoba s invaliditetom. U suprotnom, potrebno bi bilo dobiti potpis baš svakog od 31 vlasnika stana u zgradi. Na kraju je suglasnost za ugradnju dizala potpisalo oko 58-60 posto. Dizalo vrijedno 390 tisuća kuna će moći primiti četvero ljudi, zaustavljat će se između katova, odnosno na podiju koji dijeli katove. Stanari će odatle do svojih stanova morati koristiti stube prema gore ili dolje. Na financiranje radova isprva pristalo njih 17, da bi brojka pala na 14, a zatim na 11. Susjedi su pokušali dobiti sredstva iz fondova Europske unije, no to nažalost nije bilo moguće jer otvorenih natječaja nije bilo… Večernji