Reakcija iz CCAA.hr na Monitorov članak. Ispravak netočnih navoda prenosimo u nastavku:

Premda su mrežni forumi vrlo jednostavan i praktičan način pronalaska potrebnih informacija, radi svoje otvorene prirode su često i izvor netočnih informacija, osobnih tumačenja i pogrešnih nagađanja. Stoga pozivamo zainteresiranu zajednicu da informacije o letenju dronova u Republici Hrvatskoj potraže na relevantnom mjestu, pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo, telefonom 01 2369399 ili 012369318, emailom UAS@ccaa.hr ili na mrežnim stranicama: https://www.ccaa.hr/zelim-letjeti-dronom-sto-moram-napraviti-35513 .

U tekstu navodite kako je korištenje dronova u RH regulirano propisima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (CCAA), prema njima dronove ne smije koristiti “bilo tko i bilo gdje” bez poštivanja pravila.

HACZ: Točno je kako je letenje dronova u Republici Hrvatskoj uređeno Uredbama Europske Unije, koje su direktno primjenjive, bez utjecaja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ), a koja je nadležna za njihovu provedbu.

Nadalje, tvrdite kako fizičke osobe smiju snimati u rekreativne svrhe, uz poštivanja određenih pravila – ne smiju letjeti iznad 120 metara i blizu zabranjenih zona – vojnih objekata i zračnih luka.

HACZ: Ne ulazeći u nadležnost Državne geodetske uprave, koja je nadležno tijelo za odobravanje snimanja iz zraka i upotrebu tih snimaka, letjeti se može i iznad 120 m uz ishođenje za to potrebnih odobrenja. U Republici Hrvatskoj danas nema službeno objavljenih stalnih zona zabranjenog letenja. Letjeti se može i u blizini aerodroma i vojnih objekata, uz poštivanje pravila i ishođenje za to potrebnih odobrenja.

U tekstu piše da je za komercijalna snimanja potrebno unaprijed tražiti dozvolu. Dozvolu za letenje smiju tražiti svi, a ona je dostupna na klik preko aplikacije.

HACZ: Državna geodetska uprava je nadležna za izdavanje dozvola za snimanje iz zraka i upotrebu takvih snimaka, međutim dozvole se ne izdaju preko aplikacije, nego se nadležnom tijelu potrebno obratiti sa zahtjevom koji ono obrađuje u redovitom postupku. Klikom u aplikaciji se može ishoditi odobrenje za let od kontrole leta za letove koji udovoljavaju uvjetima za to, pa se ovdje možda mislilo na to.

Dronovi teži od 250 grama moraju biti registrirani, a kod komercijalnih – i osigurani.

HACZ: Ne registriraju se dronovi, nego njihovi operatori. Nadalje, operatori dronova i lakših od 250 g moraju se registrirati ako lete dronovima koji su opremljeni senzorima za prikupljanje osobnih podataka, na primjer kamerom. Obveza osiguranja ne veže se na (ne)komercijalnu prirodu operacija i ne osiguravaju se dronovi, nego operatori i to obveznim osiguranjem od šteta nanesenim trećim osobama, isto kao kod obveznog automobilskog osiguranja.

Obveznici osiguranja su operatori dronova koji se bave radovima iz zraka, poput snimanja, fotografiranja, oglašavanja, nadzora…neovisno rade li to komercijalno ili ne, za vlastite ili javne potrebe. Osiguranje operatora nije potrebno kada se dronom lakšim od 20 kg izvode sportsko rekreativne operacije, poput aeromodelarskih aktivnosti, kada se dronom leti samo radi zadovoljstva letenja, a ništa se tijekom leta dronom ne radi.