Tržnica svih tržnica

Poznato je da stanovnici Istanbula vole mačke. Može ih se vidjeti bilo gdje: od klupa uz more, preko stolica u restoranima, pa do izloga trgovina. Nije rijetko vidjeti ih i oko džamija te na grobljima. Ne postoji niti jedno jedino mjesto na kojem je njima zabranjen dolazak. Tradicionalno se o njima svi brinu. Nijedna životinja, barem one koje turisti vide, ne izgleda loše, uhranjene su i imaju sjajnu dlaku. Mačke su navikle na ljude pa svima rado prilaze, pojedu poslasticu koja im se nudi, pomaze se. Premda žive na ulicama, čini se da im nije loše u životu. Jutarnji