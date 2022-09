Krivo srastanje

Istraživači sa sveučilišta u Kölnu, Mannheimu i Heidelbergu pokazali su da čak i jedna doza alkohola trajno mijenja morfologiju neurona. Konkretno, alkohol utječe na strukturu sinapsi, kao i na dinamiku mitohondrija, otkriva studija časopisa Proceedings of the National Academy of Sciences. U stanicama tretiranim etanolom poremećeno je kretanje mitohondrija, ali i kemijska ravnoteža određenih sinapsi. Te su promjene bile trajne i potvrđene su promjenama u ponašanju životinja: miševi i vinske mušice poslije bi konzumirali još više alkohola. “Ovi mehanizmi upućuju na to da je prvo trovanje alkoholom u ranoj dobi kritični faktor rizika za kasnije trovanje alkoholom i razvoj ovisnosti”, kažu istraživači. “Prepoznavanje trajnih promjena ovisnih o etanolu važan je prvi korak u razumijevanju kako se akutno pijenje može pretvoriti u kroničnu zloporabu alkohola.” Bug