Istraživanje: Dobro je imati konkretan cilj u životu, jer to odgađa smrt

Irena Ivić, vozačica autobusa iz Milwaukeeja, postala je heroj u Americi nakon što je objavljeno njeno spašavanje jednogodišnjeg djeteta koje je lutalo po cesti samo i bosonogo na temperaturi oko nule. Zaustavila je autobus i uzela u autobus. Policija kaže da je majka dijete ostavila vani, kasnije je dijete preuzeo otac. Irena Ivić je porijeklom iz Srbije. Jutarnji

Usput, preporuka za film Jima Jarmusha Peterson o pobjedama, porazima i poeziji u životu vozača autobusa.

"Oh my God. Oh my God. I'm shaking." This Milwaukee bus driver went above the call of duty when she stopped and ran out to scoop up a baby girl who was wandering barefoot on a freeway overpass in freezing temperatures, and approaching an intersection https://t.co/SCwNFZkgcQ pic.twitter.com/s8JUj5nixA

— CNN (@CNN) January 11, 2019