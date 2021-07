Indeks mira zabilježio je više od 500 nasilnih događaja povezanih s pandemijom između siječnja 2020. i travnja ove godine. U 25 zemalja bilo je više prosvjeda nego prije, dok se samo u osam zemalja ta kategorija poboljšala. Najgore je u Bjelorusiji, Mjanmaru i Rusiji, gdje vlasti nasilno suzbijaju prosvjede. Građanski neredi su porasli u SAD-u i zbog rasta pokreta Black Lives Matter i zbog nasrtaja na Capitol u Washingtonu u siječnju. Island je ponovno na vrhu kao najmiroljubivija zemlja, a na tom je mjestu od 2008. N1…

🌍 The 10 most peaceful countries in 2021:

🇮🇸 Iceland

🇳🇿 New Zealand

🇩🇰 Denmark

🇵🇹 Portugal

🇸🇮 Slovenia

🇦🇹 Austria

🇨🇭 Switzerland

🇮🇪 Ireland

🇨🇿 Czech Republic

🇨🇦 Canada

Download the 2021 Global Peace Index & investigate the data → https://t.co/WKbKYggxPt pic.twitter.com/TMVH8QNAUr

— Global Peace Index (@GlobPeaceIndex) June 17, 2021