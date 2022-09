Ako je vjerovati onima koji su si dali zadatak da nas financijski educiraju, krizni fond trebali bi imati svi, bez iznimke, i to za razdoblje od tri do šest mjeseci. Nedavno je o tome na LinkedInu pisala financijska influencerica Sandra Ferenčak, poznata kao Tetka, koja objašnjava kako visina kriznog fonda ovisi o sposobnosti brzog pronalaženja novog zaposlenja, drugog plaćenog projekta ili druge vrste kapitala bez prevelikog zaduživanja. Nekima je, kaže Tetka, dovoljno da im krizni fond bude u visini troškova za tri mjeseca, a nekima je potrebno da im novac sa strane izdrži i do šest mjeseci. Za poduzetnike bi, navela je Tetka u jednom postu na društvenoj mreži LinkedIn, krizni fond trebao moći pokriti čak dvanaest mjeseci financijskih troškova… Lider