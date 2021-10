Čuđenje pure kakici

Twitter je otkrio da njihov algoritam koji bira sadržaj koji će se jače isticati, a nastoji biti neutralan, ipak više pojačava desničarske profile, nego one koji naginju političkoj ljevici. Twitter nije siguran zašto je tome tako (Twitter blog), no pronašli su trend: negativne objave o političkim strankama obično dobivaju mnogo veći angažman, npr. ako je demokrat negativan prema republikancu (ili obrnuto), ta vrsta sadržaja će obično dobiti više angažmana. No, budući da se u tim raspravama često zna pronaći govor mržnje, možda je upravo on krivac za algoritamsko pojačavanje, a ne politička pristranost… Njemačka je jedina od proučavanih zemalja kod koje algoritam ne pojačava desničarski sadržaj, vjerojatno zbog sporazuma o uklanjanju govora mržnje u roku od 24 sata. Verge / Bug