Neka tako i ostane

Istraživanje: Potresi u Campi Flegrei povezani s tlakom podzemnih voda, a ne uzdizanjem magme

Krajem prošle godine područje oko Campi Flegreija, supervulkana u Italiji, zabilježili su potresi zbog kojih se dio stanovništva mora i evakuirati. U slučaju erupcije, više od pola milijuna ljudi iz “crvene zone” moralo bi biti evakuirano zbog opasnosti od piroklastičnih tokova i urušavanja krovova pod težinom pepela. Iako je Vesuvius poznatiji, znanstvenici upozoravaju da bi upravo manje vidljivi Campi Flegrei mogao predstavljati veću prijetnju. (NPR, Prevention Web) O tome je pričao i naš Korado Korlević u zadnjoj Explori. No, podrhtavanja tla u prošloj godini prije su rezultat porasta tlaka u zatvorenom geotermalnom rezervoaru, a ne kretanjem magme kako se dosad pretpostavljalo. Stanford


