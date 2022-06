E to je vijest!

70 posto Hrvata dosta su ili izrazito zadovoljni osobnim životom dok je nezadovoljnih manje od 12 posto ispitanika. Među muškarcima i ženama nema značajnije razlike, s godinama opada zadovoljstvo. Najviše ga ima među Hrvatima od 18 do 30 godina (81 posto), najmanje među starijima od 70 (njih 59 posto). Najzadovoljniji svojim životom su Dalmatinci, gotovo 75 posto, Zagreb i okolica su u prosjeku, slično je i u ostalim dijelovima zemlje, a životom su najmanje zadovoljni stanovnici Slavonije, ali i tu ih je zadovoljno 62 posto. Životni prioritet uvjerljivo je obitelj, i to za gotovo 70 posto građana. Svi ostali izbori su debelo iza toga; od religije (koja je prvi izbor u 7.6 posto slučajeva), slobodnog vremena (7 posto), prijatelja (6.8 posto), posla (6.6 posto) do politike (5.4 posto). Da djeca daju smisao životu, stav je gotovo 64 posto Hrvata. No, 40 posto misli da je brak nužan za sretan život, dok njih 37 posto misli da uopće nije. 55 posto Hrvata izvanbračnu zajednicu smatra jednakovrijednom kao bračnu… – ima još toga u istraživanju “Slika nacije” koje je provela Promocija plus za RTL.