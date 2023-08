Pod sumnjivim okolnostima u automobilskoj nesreći poginula je i njegova kći Bojana

Otmicom i ubojstvom Ivana Stambolića 25. kolovoza 2000. godine režim Slobodana Miloševića zadao je jedan od posljednjih udaraca svojim političkim protivnicima. Tog ljeta mnogi nisu sumnjali da je zemlja na pragu velike prekretnice, no malo tko je mogao pretpostaviti da će upravo Stambolić, ključna figura Miloševićevog dolaska na vlast i najbrže smijenjeni suradnik, biti žrtva čija će smrt zapečatiti desetljeće obilježeno najokrutnijim događajima u Srbiji nakon Drugog svjetskog rata, piše BBC. “Srbija se nikada nije suočila sa suštinom sukoba između Stambolića i Miloševića, a to povlači posljedice do dana današnjeg”, kaže odvjetnik Radoje Stefanović, dugogodišnji suradnik obojice. Azem Vlasi, koji je sa Stambolićem ostao u prijateljskim odnosima i nakon njegova povlačenja iz politike početkom devedesetih, kaže: “Da je Stambolić ostao na političkoj sceni, sigurno ne bi bilo toliko zle krvi i, što je najvažnije, onih koji danas nastavljaju Miloševićevu politiku.” Slobodna