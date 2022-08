Odlazi nam raja... 1. dio

Unatrag manje od dvadeset mjeseci, preminula su šestorica novinara koje sam dugo i dobro poznavao, a za neke od njih usudio bih se reći da smo bili prijatelji. Otišlo je šest, po mom mišljenju, vrlo markantnih i međusobno tako različitih ličnosti našeg novinarstva, različitih u pogledu žurnalističkog profila i karaktera, ali gotovo istih ili veoma sličnih u strasti prema novinarstvu, u posvećenosti tom zanatu koji, eto, iščezava pred našim očima. Sve to, mimo smrti u relativno kratkom vremenskom razmaku, spojilo ih je u ovom tekstu, kao i to što mi je svaki od njih – u cijelosti ili u nekim aspektima svog življenja novinarstva – predstavljao nedostižni uzor. Ovo je šest bilješki o novinarima koji bi mogli nadahnjivati neke buduće novinarke i novinare ako iz tog poziva – za sve njih to je bio poziv, a ne posao – ne budu sasvim iskorijenjene vrijednosti koje novinarstvu daju smisao. Novosti