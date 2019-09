Britanski kozmolog i astrofizičar Martin Rees, suosnivač Centra za istraživanje egzistencijalnog rizika u Cambridgeu, nedavno je objavio novu knjigu On the Future: Prospects for Humanity. Klimatske promjene su velika prijetnja no postoje stvari koje Reesa zabrinjavaju još više. Zloupotreba kibernetike i biotehnologije bit će naš najveći problem u sljedećih 10-20 godina. Guardian