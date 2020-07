Trener kojeg previše vole

Otvorile su se neke stare knjige, počele čitati stare priče, one o Bilićevim posrtanjima s ekipama koje je vodio: Hrvatska u nesretnom Beču, pa Lokomotiv i Beşiktaş, druga sezona s West Hamom. Priče o treneru koji dođe do vode, a ne napije se, i to zato što mu vodu iz ruka prospu oni kojima najviše vjeruje. Teorija je to po kojoj je Slaven jedan od onih trenera kojeg u svlačionici svi vole, i to do te mjere da se granice izgube i igrači ispadnu u manju brzinu – analizira Telesport veliki Bilićev uspjeh, unatoč koječemu.