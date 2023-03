Besposlen pop i jariće krsti u vrijeme zaključaja i usred znojilišta

Prestrujnik. Šećerice. Bakroza. Velika je mogućnost da niste razumijeli niti jednu, ali sve su to nove riječi, barem po izboru za novu hrvatsku riječ koji provodi časopis “Jezik”. U finalu su još bili: dimodojavnik (detektor dima), izazor (retrovizor), javnozborac/javnozborstvo (PR), krugotok (kružni tok), obrubnik (lajsna), odricajnica (disclaimer, izjava o odricanju od odgovornosti), otpadalište (odlagalište otpada), pridatak (plug in), prijevodnici (titlovi), prikaznik (displej), zaključaj (lockdown) te znojilište (sauna). Ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Željko Jozić nije oduševljen natječajem: “Svaki put natječaj izazove vrlo podrugljive ili susramljive komentare gotovo svih u hrvatskome medijskom, ali i jezikoslovnom prostoru. Žalosno je što to nije dovoljno da se uredništvo ‘Jezika’ suzdrži od takvih aktivnosti jer one nedvojbeno bacaju negativnu sliku i na jezikoslovnu struku, ali i na sam jezik, premda organizatorima pribavljaju medijsku pozornost, koja je očito i cilj cijelog ovog cirkusa.” Jutarnji / Večernji