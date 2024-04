U potrazi za dobrim sf-om

U svijetu videoigara, inspiracija pronalazi svoje korijene u književnosti više nego ikad prije. Imamo tako igre čiji su svjetovi izvorno bili osmišljeni u proznim djelima, kao npr. Discworld, Dune, Harry Potter, The Witcher, Lord of the Rings… Svoje adaptacije u videoigre dobila su neka slavna književna ostvarenja, npr. Kafkin Preobražaj (Metamorphosis), a ni suvremena književnost nije zaostajala pa je čak i Paolo Coelho imao svoju igru (Pilgrim). No, koji bi naslovi mogli biti sljedeći? Što biste vi voljeli vidjeti? Možda “Američki bogovi” Neila Gaimana kao epsku avanturu? Pita se Zoran Žalac za HCL.