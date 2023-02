Tata pop-arta

Muzej krivotvorina (Museum of Forgeries) pustio je u prodaju čak tisuću crteža Andyija Warhola i to po cijeni od tričavih 250 dolara. Naravno, postoji kvaka: među njima je samo jedan original. Naime, kolektiv je kupio originalni crtež ‘Fairies’ čija se vrijednost procjenjuje na oko 20 tisuća dolara, a korištenjem digitalne tehnologije i robotske ‘ruke’ koja je rekreirala Warholove poteze kistom, izradili su još 999 vjernih kopija. Svih tisuću primjeraka pustili su prodaju, a uspiju li za svaki od njih pronaći kupca, zaradit će 12 puta više od uloženog ili oko 250 tisuća dolara. Taj svojevrsni umjetnički ruski rulet, MSCHF je nazvao projektom ‘Possible Real Copy of ‘Fairies’ by Andy Warhol’, a cilj mu je (osim zarade) izazvati, kako su ih nazvali, pretenciozne kolekcionare i propitati arbitrarnu procjenu vrijednosti umjetničkih dijela. Lider