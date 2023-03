Da sam ja Haruki, evo što bih si rekao...

“Kad trčim ne moram pričati ni sa kime i ne moram slušati nikoga. To je dio dana bez kojeg ne mogu” – ovako japanski pisac Haruki Murakami opisuje zašto voli trčanje. Ima on i malo filozofskije gledanje na trčanje: “Ako ćeš potrošiti godine puno je bolje da ih proživiš s jasnih ciljevima i potpuno živ nego u magli, a vjerujem da trčanje pomaže u tome. Dati sve od sebe unutar svojih mogućnosti, to je srž trčanja”. Outside donosi razmišljanja osmero pisaca o tome zašto trče.