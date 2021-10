Španjolska će produžiti plaćeni rodiljni dopust za očeve na 16 tjedana, po čemu će očevi biti izjednačeni s majkama. Očevi su do sada imali pravo na 13 slobodnih dana, a majka je mogla na oca prebaciti do 10 tjedana porodiljnog, što je koristilo manje od 2 posto očeva. Rodiljni dopust po novom zakonu više neće biti moguće prebacivati s roditelja na roditelja. Španjolski je parlament pristao na ideju jednakog rodiljnog dopusta za očeve i majke još 2009., no niti jedna vlada ga od tada nije uvela, pozivajući se na financijsku krizu. Stranka Podemom pokrenula je ovu promjenu, na osnovu spolne nejednakosti. The Local