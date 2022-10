Češće rade muškarci, prosječna dob 66

Među razlozima povećanja broja zaposlenih umirovljenika su i gospodarska situacija, inflacija i siromaštvo, ali ne za sve. “Ima umirovljenika koji rade jer moraju raditi, ali ima i onih koji žele upotpuniti svoje vrijeme jer imaju još volje i psihofizičke mogućnosti”, kaže predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna. Upozorava da se umirovljenici često suočavaju s neprimjerenim radnim uvjetima za svoju dob. Oni koji rade u trgovinama stoje po četiri sata na blagajni ili rade na teškim poslovima i nose kutije. Tijekom turističke sezone radili su kao konobari i po 12 sati. U takvim je slučajevima potrebno je uključiti i inspekciju rada, upozorava Fortuna. Predsjednica Matice ističe da su umirovljenici do sada bili prepušteni sami sebi – i u traženju posla i u problemima – no u suradnji HZMO-a i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) izrađuje se Platforma za zapošljavanje umirovljenika koja bi trebala početi s radom do početka studenog. Tportal