Oni pjevaju za one kojima nije do pjesme

Ovih dana obilježeno tri desetljeća od kako su članovi bendova EKV, “Električni orgazam” i “Partibrejkers” u otvorenom kamionu prolazili ulicama Beograda pjevajući pjesmu “Slušaj ’vamo!”, čiji će stihovi “Mir, brate, mir” postati svojevrsni lajtmotiv antiratnog angažmana na prostoru tadašnje SFRJ. Cane iz Partibrejkersa: Znaš šta, rat je večan. Rat uvek traje. Na svim stranama sveta. U nama traje rat. U našim mislima, dušama… E, zato je važno to da zavoliš prvo sebe, pa ako provališ tu ljubav koju imaš prema sebi, imaćeš i prema drugom. Naravno, ljubav prema sebi, ne ono egocentrično i laktaški, nego pravo, odistinski – oprostiš sebi i onda i oprostiš drugome. Nahrani gladne, jer će te oni nahraniti kada dođe gladno, gadno vreme. To je to – mir brate mir! Nova.rs

U drugom članku, prisjeća se i Ljubomir Jovanović Jovec, koji je sa Srđanom Gojkovićem Giletom osnovao „Električni orgazam“: “Koliko god da je nastup na kamionu 8. marta 1992. i sve što se te večeri dešavalo, pružao kakvu takvu nadu, događaji koji su usledili su surovo demonstrirali našu naivnost. Ta neka nemoć je, bar meni, prvi osećaj koji mi se javi kada se to pomene. Sa druge strane, nešto smo pokušali, mnogim ljudima je to značilo i makar za trenutak im pružilo neku utehu.” Nova.rs