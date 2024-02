A mislili ste da su filmovi o Jamesu Bondu fikcija

Izraelska je vojska uspješno testirala novi obrambeni sustav koji nadolazeće rakete uništava s pomoću snopa svjetlosti, piše Telegraph. Iron dome samo je dio štita koji obavija Izrael. Iznad njega se nalazi Davidova praćka, dizajnirana za onesposobljavanje neprijateljskih zrakoplova i raketa srednjeg do dugog dometa kao što su krstareće rakete ispaljene s udaljenosti do 200 milja. Iznad toga su Arrow 2 i Arrow 3, nudeći zaštitu od balističkih projektila koje na zemlju ispaljuju zemlje poput Irana. S obzirom na to da rat prijeti i sa sjevera i da je 160.000 Hezbollahovih raketa usmjereno u pravcu Tel Aviva, izraelska bi protuzračna obrana uskoro mogla biti na najvećem testu ikada. Jutarnji

Out of Star Trek: Israel Is Confirmed To Be Using the “Iron Beam” High Energy Laser Weapon System for the first time. #IsraelAttack #GazaConflict #Israel #Mossad #Military #UFO #UAPTwitter #ufox pic.twitter.com/LQcgaSN7eU

— Investigate Earth Podcast (@InvestigateEar1) February 6, 2024