Ludilo se širi

Znanstvenici u najnovijem istraživanju odgovaraju da bi populacije Argentine i Australije možda imale najveće šanse. U godinama neposredno nakon nuklearnog sukoba 5 milijardi ljudi moglo umrijeti od gladi izazvane prašinom u atmosferi, koja bi blokirala sunčevu svjetlost, a što bi vjerojatno daleko premašilo žrtve uzrokovane samim smrtonosnim eksplozijama. Čak i relativno mali sukob između nuklearnih sila Indije i Pakistana mogao bi dovesti do gladi više od milijardu ljudi zbog propadanja usjeva, većina od njih u zemljama daleko od samog sukoba. Same eksplozije nuklearnog oružja mogle bi rezultirati smrću 50 do 100 milijuna ljudi. Američko-ruski rat doveo bi do pada proizvodnje za 90 posto u roku od tri do četiri godine. Jutarnji