Puške i wc papir najtraženiji

Velika Britanija, Norveška i Nizozemska su ukupno naručile 71 američki avion F-35, a u posljednje dvije godine je došlo još mnoštvo narudžbi zemalja koje se osjećaju osobito ugrožene od Rusije: Finska je kupila 64 komada, a Poljska 32. Njemačka i dalje ustraje u svojoj eskadrili Eurofightera, ali je od Amerikanaca kupila i pet aviona P-8A, za potragu i uništavanje neprijateljskih podmornica. Zanimljivo je i da je od 2017. do 2021. pao izvoz oružja Kine za 31%, no tamošnje tvornice radile su punom parom za domaće potrebe. Isto tako je zanimljiv – i također proturječi propagandnoj mašineriji Kremlja – podatak o uvozu oružja Ukrajine. Naime, on je od 2017. do 2021. bio – gotovo beznačajan. Deutsche Welle…