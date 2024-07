Friško iz garaže

Cjelokupnu samostalnu karijeru Jacka Whitea možda možemo promatrati kao udaljavanje od njezine ishodišne točke nastale na stratištu rock zvuka njegovog matičnog benda The White Stripes. Predstavlja li “Fear of the Dawn” konačnu smrt rocka kakav poznajemo ili rađanje nečeg sasvim novog i uzbudljivog na njegovom zgarištu? Možda oboje, vjerojatnije ni jedno od toga, ali u svakom slučaju zvuči zabavno, otkačeno i neobuzdano. Kao što ono što smo nazivali rock and rollom već dugo vremena nije. Ravno do dna