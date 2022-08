Preporuka za čitanje

Bojimo se iskazati emocije jer su nesuvremene. Skrivamo ih i lažemo. Lažemo jer je kičasto i patetično govoriti o osjećajima i pokazivati, ne daj bože, tugu, tjeskobu, zapravo bilo koji osjećaj koji se ne uklapa u privid svenametnute sreće. Ta sreća je iluzorna i ne postoji. Mi možemo biti sretni na tren, ali što je to sretan život? Onaj koji je ispunjen do kraja, ali on je u međuvremenu pun boli s nekim radosnim trenucima, kaže spisateljica Jadranka Pintarić. Nedavno je objavljena njena zbirka pripovijesti ‘Dobro sam i ostale laži’.